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Сенатор Шендерюк‑Жидков рассказал о мерах по обеспечению Калининградской области топливом

Очереди на заправках ночью стали даже больше, чем днём.

Источник: Клопс.ru

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк‑Жидков сообщил, что принял участие в круглом столе «Единой России», посвящённом ситуации с обеспечением региона топливом. Об этом он написал в своём телеграм‑канале в четверг, 2 июля.

Обсуждение прошло после решения президента России о приоритетных поставках топлива в Калининградскую область. На встрече представители отрасли заявили, что дефицита топлива нет, а перебои связаны лишь с тем, что бензовозы не всегда успевают развозить топливо по АЗС.

Шендерюк‑Жидков отметил, что продажи на фоне ажиотажа резко выросли. В результате очереди на заправках ночью стали даже больше, чем днём.

Сенатор перечислил предложения, которые обсуждались на круглом столе. Среди них — уже принятый обратный демпфер, который позволит уравнять стоимость импортного топлива с ценами на внутреннем рынке. Он также предложил ограничить продажу топлива тем, кто закупает его для вывоза в Литву и Польшу, и обратиться в ФАС по поводу оптовиков, завышающих цены выше 100 рублей за литр.

В завершение сенатор подчеркнул, что поставки в область идут регулярно, а запасов топлива достаточно как для служб, так и для населения. Он выразил уверенность, что вопрос удастся стабилизировать, как ранее — вопрос с субсидиями на перелёты.

Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объёмов топлива для жителей региона.

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