В Свердловской области могут запретить мигрантам водить общественный транспорт

Документ начали активно разрабатывать после резонансного ДТП в центре Екатеринбурга у храма «Большой Златоуст». Вечером 10 июня пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма и въехал в стоявших у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, других пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.