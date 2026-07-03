В Татарстане с 1 августа могут разрешить охоту на бурого медведя

Как пояснили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам, популяция бурых медведей в республике за последние годы выросла примерно до 90 особей. Вид исключен из региональной Красной книги, и теперь планируется приступить к регулированию численности его представителей. В настоящее время данное решение пока зафиксировано только в проекте указа главы Татарстана, который сейчас проходит стадию согласования с Минприроды России, сообщает «Татар-информ».