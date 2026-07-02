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Павел Деревянко раскрыл, что владеет дорогой недвижимостью

Актер Павел Деревянко сегодня отмечает 50-летие. Многие поклонники были уверены, что Деревянко проведёт этот день в своём доме в Подмосковье, но потом выяснилось, что у него нет дома по соседству с Жижикиным, хотя так утверждают слухи в интернете. Где же отметит праздник Павел, он рассказал перед юбилеем. Спойлер: это будет даже не в Москве.

Актер Павел Деревянко сегодня отмечает 50-летие. Многие поклонники были уверены, что Деревянко проведёт этот день в своём доме в Подмосковье, но потом выяснилось, что у него нет дома по соседству с Жижикиным, хотя так утверждают слухи в интернете. Где же отметит праздник Павел, он рассказал перед юбилеем. Спойлер: это будет даже не в Москве.