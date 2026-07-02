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BFMTV: подозреваемый во взрыве в Монако находится в одной из стран Европы

По данным парижского телеканала, предполагаемый преступник скрылся не в княжестве и не во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Подозреваемый в организации взрыва в жилом доме в Монако, где пострадали три человека, находится в одной из европейских стран, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Инсайдер парижского СМИ не назвал конкретное государство, однако утверждает, что организатор взрыва прячется не в Монако и не во Франции. Судебные власти княжества задействовали международные каналы связи для розыска подозреваемого.

BFMTV также сообщает, что взрывчатку могла подложить женщина, переодетая в мужчину. Взрыв произошел 29 июня в подъезде жилого дома, среди раненых — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который является гражданином Кипра.

Ранее KP.RU писал о версии следствия, что взрывное устройство у дома Вадима Ермолаева в Монако заложила женщина примерно 30 лет, которая после взрыва направилась во французскую коммуну Босолей, а затем могла бежать в соседнюю страну. По данным Figaro, она могла провести разведку за несколько дней до преступления, а следствие сосредоточено на связи дела с Украиной.

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