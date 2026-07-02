BFMTV: подозреваемый во взрыве в Монако находится в одной из стран Европы

Ранее KP.RU писал о версии следствия, что взрывное устройство у дома Вадима Ермолаева в Монако заложила женщина примерно 30 лет, которая после взрыва направилась во французскую коммуну Босолей, а затем могла бежать в соседнюю страну. По данным Figaro, она могла провести разведку за несколько дней до преступления, а следствие сосредоточено на связи дела с Украиной.