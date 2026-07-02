Новые подробности в деле о подрыве украинского олигарха Ермолаева в Монако

Как писал сайт KP.RU, следствие считает, что взрывчатку у дома Ермолаева в Монако заложила женщина. По данным французской газеты Figaro, подозреваемой примерно 30 лет, она оставила пакет со взрывчаткой у дома украинского олигарха. В публикации уточнили, что после подрыва устройства подозреваемая сначала направилась во французскую коммуну Босолей, но после могла бежать в соседнюю страну.