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Новые подробности в деле о подрыве украинского олигарха Ермолаева в Монако

BFMTV: Взрывчатку у дома Ермолаева активировали, когда рядом шла его любовница.

Источник: Комсомольская правда

Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако было активировано в тот момент, когда поблизости проходила его любовница Анна Насобина. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

«Именно в тот момент, когда спутница олигарха Анна Насобина проходит рядом с заминированной сумкой, подозреваемый дистанционно приводит ее в действие “с помощью предмета, похожего на пульт дистанционного управления”, — отметил телеканал.

Как писал сайт KP.RU, следствие считает, что взрывчатку у дома Ермолаева в Монако заложила женщина. По данным французской газеты Figaro, подозреваемой примерно 30 лет, она оставила пакет со взрывчаткой у дома украинского олигарха. В публикации уточнили, что после подрыва устройства подозреваемая сначала направилась во французскую коммуну Босолей, но после могла бежать в соседнюю страну.

Ранее стало известно, что в результате взрыва 29 июня в Монако у дома Ермолаева главной пострадавшей оказалась его любовница Анна Насобина, которой врачам пришлось ампутировать обе ноги и одну руку. Женщина долгое время поддерживала близкие отношения с украинским олигархом, однако официально их брак зарегистрирован не был.

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