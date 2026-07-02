Янтарь возрастом 40 млн лет с корой и насекомыми добыли под Калининградом

В «Ростехе» пояснили, что «Юбиляр» имеет овальную форму и особое строение. Самородок образовался около 40 миллионов лет назад, когда смола древней сосны заполнила внутреннюю полость ствола, после чего постепенно затвердела, сохранив его внутреннюю структуру.