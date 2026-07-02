Янтарь возрастом 40 млн лет с корой и насекомыми добыли под Калининградом

Уникальный янтарный самородок, получивший название «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области, добыли специалисты Калининградского янтарного комбината. Об этом сообщили в «Ростехе».
Масса находки составляет 1,5 килограмма, возраст камня оценивается приблизительно в 40 миллионов лет.
Образец представляет собой комбинацию балтийского янтаря с матовой сердцевиной медового цвета и прозрачной внешней оболочкой, в которой сохранились фрагменты коры древнего дерева и насекомые.
В «Ростехе» пояснили, что «Юбиляр» имеет овальную форму и особое строение. Самородок образовался около 40 миллионов лет назад, когда смола древней сосны заполнила внутреннюю полость ствола, после чего постепенно затвердела, сохранив его внутреннюю структуру.
Ранее сообщалось, что под Калининградом обнаружили янтарь с пером птицы, возраст которого превышает 40 миллионов лет.