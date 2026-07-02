Мощный пожар произошел на одном из пляжей Стамбула

На территории пляжного комплекса Viranbağı Plajı на острове Бююкада в Стамбульском округе в четверг, 2 июля, произошел мощный пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека: они надышались дымом.
По словам очевидцев, возгорание началось в одном из местных ресторанов, после чего сильный ветер начал быстро распространять его на соседние здания. Позднее пламя перешло на лесной массив.
Людей с пляжа пришлось экстренно эвакуировать. В данный момент огонь тушат пожарные расчеты и сотрудники лесной охраны с привлечением вертолетов. Им уже удалось локализовать пожар. Пока причина возгорания неизвестна, передает Telegram-канал Shot.
2 июля по меньшей мере два человека погибли и еще 34 пострадали в результате пожара в больнице в городе Людвигслюст на севере Германии. По данным журналистов, возгорание началось в одной из палат, после чего загорелась крыша здания.