Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный пожар произошел на одном из пляжей Стамбула

На территории пляжного комплекса Viranbağı Plajı на острове Бююкада в Стамбульском округе в четверг, 2 июля, произошел мощный пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека: они надышались дымом.

На территории пляжного комплекса Viranbağı Plajı на острове Бююкада в Стамбульском округе в четверг, 2 июля, произошел мощный пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека: они надышались дымом.

По словам очевидцев, возгорание началось в одном из местных ресторанов, после чего сильный ветер начал быстро распространять его на соседние здания. Позднее пламя перешло на лесной массив.

Людей с пляжа пришлось экстренно эвакуировать. В данный момент огонь тушат пожарные расчеты и сотрудники лесной охраны с привлечением вертолетов. Им уже удалось локализовать пожар. Пока причина возгорания неизвестна, передает Telegram-канал Shot.

2 июля по меньшей мере два человека погибли и еще 34 пострадали в результате пожара в больнице в городе Людвигслюст на севере Германии. По данным журналистов, возгорание началось в одной из палат, после чего загорелась крыша здания.

18 июня в небоскребе Emirates Financial Towers на улице Шейха Зайеда в Дубае произошел пожар: огонь возник на этаже, где проводили ремонтные работы.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше