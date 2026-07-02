Эксперт Славнов заявил, что работа кондиционера не вредит двигателю авто

Он отметил, что распространенный миф о том, что климатическая система забирает слишком много лошадиных сил и медленно убивает мотор, сильно преувеличен. Кондиционер действительно отнимает у двигателя часть мощности, но речь идет всего о нескольких процентах, что сопоставимо с работой автоматической коробки передач.