Эксперт Славнов заявил, что работа кондиционера не вредит двигателю авто

Работающий кондиционер в летнюю жару не оказывает критической нагрузки на двигатель автомобиля и не приводит к преждевременному износу силового агрегата. Об этом автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Он отметил, что распространенный миф о том, что климатическая система забирает слишком много лошадиных сил и медленно убивает мотор, сильно преувеличен. Кондиционер действительно отнимает у двигателя часть мощности, но речь идет всего о нескольких процентах, что сопоставимо с работой автоматической коробки передач.
Гораздо большую опасность представляет попытка водителей сэкономить на климате и ездить с открытыми окнами в жаркую погоду. Подобная экономия может привести к тепловому удару за рулем, потере контроля над машиной и серьезному дорожно-транспортному происшествию.
Специалист настоятельно рекомендует автовладельцам регулярно проверять и заправлять кондиционеры перед началом летнего сезона. Небольшая потеря мощности двигателя не стоит риска получения теплового удара и создания аварийных ситуаций на дороге.
Игнорирование первых признаков перегрева и неисправностей системы охлаждения автомобиля неизбежно приводит к самому дорогостоящему ремонту. Об этом эксперт Ашот Ерицян рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что незначительные вибрации, посторонние шумы и утечки жидкостей в жаркую погоду и при длительных поездках по трассе быстро перерастают в серьезные поломки силового агрегата. Для минимизации финансовых потерь специалист рекомендовал соблюдать регламент технического обслуживания и перед сезоном отпусков обязательно проверять состояние системы охлаждения, шин, аккумулятора и тормозов.
Ранее эксперт Александр Ковалев назвал самые дорогие в обслуживании моторы автомобилей.