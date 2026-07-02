Дочь Олега Газманова вышла замуж

В тот же день стало известно, что фигуристка, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина вышла замуж за Андрея Пушнякова, который работает учителем физкультуры и баскетбольным тренером в школе, где когда-то училась сама спортсменка. Пара познакомилась несколько лет назад на праздновании дня рождения общей знакомой. Свадебная церемония прошла в историческом ЗАГСе на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Коллеги и Федерация фигурного катания на коньках России уже поздравили молодоженов. Несмотря на перемены в личной жизни, Мишина не планирует оставлять большой спорт.