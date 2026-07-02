Набиуллина рассказала, как вести себя при разговоре с мошенниками

После этого стоит позвонить в банк по официальному номеру, чтобы заблокировать карты, отменить или оспорить подозрительные операции, а также сменить пароли доступа. Если деньги были переданы наличными или курьеру, нужно немедленно обратиться в полицию, подробно описав приметы посредника, место и время передачи.