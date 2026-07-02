Набиуллина рассказала, как вести себя при разговоре с мошенниками

При подозрении, что звонят телефонные мошенники, стоит сразу класть трубку, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью ИС «Вести».
«Если вам дозвонились и особенно если просят пароли, ссылаются на какие-то безопасные счета, пугают, говорят то либо правоохранительные органы, либо ЦБ и так далее, ну просто кладите трубку», — сказала она.
Глава ЦБ отметила, что после одного разговора с мошенниками перестала отвечать на звонки с незнакомых номеров.
По словам Набиуллиной, наиболее эффективной защитой от мошенников остается антифрод-система, которую выстраивают банки. По ее оценке, она отражает более 99% мошеннических атак, однако уязвимости в этой системе все еще сохраняются.
В прошлом году МВД призвало немедленно прекратить любой контакт с подозрительным собеседником, заблокировать его номер и не выполнять инструкции по «проверкам», «возвратам» или «секретным операциям», так как это продолжение мошеннической схемы.
После этого стоит позвонить в банк по официальному номеру, чтобы заблокировать карты, отменить или оспорить подозрительные операции, а также сменить пароли доступа. Если деньги были переданы наличными или курьеру, нужно немедленно обратиться в полицию, подробно описав приметы посредника, место и время передачи.
Помимо этого, правоохранители отметили, что также важно предупредить о произошедшем своих близких.
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