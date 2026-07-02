Guardian: Британские депутаты потребовали запретить мультфильм «Маша и медведь»

Группа из 50 депутатов палаты общин парламента Великобритании потребовала от правительства страны запретить мультфильм «Маша и Медведь» из-за наличия в нем «российской пропаганды». Это произошло после покупки американской компанией Netflix прав на трансляцию еще двух сезонов мультсериала. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила газета The Guardian.
— Межпартийная группа депутатов обратилась с письмом к министрам, призывая их рассмотреть вопрос о запрете показа мультфильма «Маша и медведь» в Великобритании, утверждая, что он представляет собой приятную форму российской пропаганды, — говорится в материале.
Парламентарии обратили внимание на эпизод, в котором Маша одета в «фуражку танкиста и форму советской эпохи», а также на эпизод, в котором она носит нечто похожее на «фуражку советского пограничника, исторически ассоциирующуюся с НКВД». В связи с этим депутаты пожаловались на то, что мультфильм якобы нормализуют советскую военную символику, передает газета.
25 июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал мультфильм «Маша и Медведь», поскольку он увидел в нем «милитаристские нарративы» и заявил, что сериал представляет собой часть мягкой силы России, якобы внедряющей милитаристские идеи в детские программы.