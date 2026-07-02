Guardian: Британские депутаты потребовали запретить мультфильм «Маша и медведь»

Парламентарии обратили внимание на эпизод, в котором Маша одета в «фуражку танкиста и форму советской эпохи», а также на эпизод, в котором она носит нечто похожее на «фуражку советского пограничника, исторически ассоциирующуюся с НКВД». В связи с этим депутаты пожаловались на то, что мультфильм якобы нормализуют советскую военную символику, передает газета.