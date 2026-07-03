В свердловском театре музкомедии закрыли Большую сцену на ремонт

Во Дворце народного творчества состоятся показы «Екатерины Великой», мюзиклов «Колдунья» и «Время не ждет». «Я думаю, что будет интересно посмотреть спектакли, которые уже давно любит наш город, на новой площадке. Конечно, спектакль не поменяется, все герои будут на месте. Мы должны будем привыкнуть к тому, как подается материал, потому что разные площадки, разная акустика, разные расстояния. Это волнительно, но не ново», — поделилась актриса Татьяна Мокроусова.