Россиян, забравшихся на небоскреб в Нью-Йорке, отпустили из-под стражи

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус, забравшиеся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, освобождены из-под стражи 2 июля без денежного залога. Об этом свидетельствуют данные судебных документов.
В ходе предварительных слушаний фигуранты дела не признали вину, их отпустили до основного судебного разбирательства. Пара, известная по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, 1 июля незаметно обошла охрану и поднялась на шпиль высотки, где развернула пацифистский баннер.
На антенне небоскреба россиянин сделал своей возлюбленной предложение. Полиция задержала их в тот же день около 13:18 по местному времени. В суде им предъявили восемь обвинений, включая кражу со взломом, создание угрозы, порчу имущества и незаконное проникновение.
Как ранее писал KP.RU, за подобный список нарушений в Нью-Йорке российским руферам грозит до года тюрьмы, штраф до тысячи долларов или сразу оба наказания. Местный административный кодекс строго запрещает любые действия на высотных конструкциях: подъемы, свисание или прыжки с них.