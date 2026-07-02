Россиян, забравшихся на небоскреб в Нью-Йорке, отпустили из-под стражи

На антенне небоскреба россиянин сделал своей возлюбленной предложение. Полиция задержала их в тот же день около 13:18 по местному времени. В суде им предъявили восемь обвинений, включая кражу со взломом, создание угрозы, порчу имущества и незаконное проникновение.