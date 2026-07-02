«Бизнес ждет, когда все закончится»

Затем слово предоставили торгпреду РФ в Монголии Максиму Васильеву. Он не без сожаления отметил, что Монголия сегодня фактически является «сырьевым придатком» Китая, так как поставляет туда большую часть своих природных ресурсов — к примеру, уголь. Впрочем, для России, по словам господина Васильева, это может быть даже плюсом, так как у «монголов появились деньги». «Вот этот положительный баланс надо превращать в российский экспорт, и это уже хорошо получается. Объем поставок сейчас составляет $3 млрд при населении страны в 3 млн человек», — заметил господин Васильев.