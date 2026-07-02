«А почему бы и да»: Сергей Лазарев показал себя с усами

В конце мая Лазарев устроил еще один необычный и добрый перформанс: певец приехал на последний звонок к пригласившим его нижегородским школьникам. Десять дней назад выпускники нижегородской школы № 47, решив проверить «силу интернета», записали видеообращение к певцу, в котором позвали его на своей последний звонок. Ролик завирусился и дошел до самого Лазарева. Артист подчеркнул, что «не мог не приехать», ведь он хотел, чтобы ребята поняли: «если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то обязательно все получится».