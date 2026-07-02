«А почему бы и да»: Сергей Лазарев показал себя с усами

Певец Сергей Лазарев опубликовал в своих социальных сетях забавное домашнее видео. На кадрах он стоит перед зеркалом в ванной, а на его лице вместо привычной щетины — усы.
С серьезным видом певец изучил свое лицо, а потом спросил: «А почему бы и да?».
Новый образ понравился и Никите, сыну артиста. Когда певец спросил ребенка, нравится ли ему его преображение, Никита одобрительно ответил: «Прикольно! Оставляй!».
В конце мая Лазарев устроил еще один необычный и добрый перформанс: певец приехал на последний звонок к пригласившим его нижегородским школьникам. Десять дней назад выпускники нижегородской школы № 47, решив проверить «силу интернета», записали видеообращение к певцу, в котором позвали его на своей последний звонок. Ролик завирусился и дошел до самого Лазарева. Артист подчеркнул, что «не мог не приехать», ведь он хотел, чтобы ребята поняли: «если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то обязательно все получится».
Ранее певица Пелагея и Сергей Лазарев в программе «Сегодня вечером» вспомнили, как начинали свой профессиональный путь в телепередаче «Утренняя звезда». Артист рассказал, что долгое время мечтал спеть в ее эфире. Пелагея в свою очередь поделилась, что не только хотела стать настоящей артисткой, но и грезила о том, чтобы быть поближе к объекту своей симпатии. Она призналась, что тогда была страшно влюблена в Лазарева.