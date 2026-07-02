В Москве 11 июля пройдёт парад исторических трамваев и ретроавто

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный Дептранс.
На Чистопрудном бульваре с 12:00 до 18:00 будет работать выставка ретротранспорта. Для гостей подготовят интерактивные зоны в стилистике 1930-х годов, экспозицию исторических костюмов работников транспортного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и игры.
Также на площадке запланированы выступления артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Интермузей. БРИКС+» посетили более 25 тыс. человек.