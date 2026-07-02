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В Москве 11 июля пройдёт парад исторических трамваев и ретроавто

В День Московского транспорта, 11 июля, в столице пройдёт парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Колонна стартует у станции метро «Новокузнецкая» в 11:30 и завершит маршрут на Чистопрудном бульваре.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный Дептранс.

На Чистопрудном бульваре с 12:00 до 18:00 будет работать выставка ретротранспорта. Для гостей подготовят интерактивные зоны в стилистике 1930-х годов, экспозицию исторических костюмов работников транспортного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и игры.

Также на площадке запланированы выступления артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Интермузей. БРИКС+» посетили более 25 тыс. человек.