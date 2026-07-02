BFMTV узнал, когда активировали бомбу, покалечившую украинского олигарха

Бомба, при взрыве которой пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, была активирована в тот момент, когда к ней подошла спутница бизнесмена Анна Насобина, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.
По данным телеканала, подозреваемый дистанционно привел в действие ловушку, «используя предмет, похожий на пульт дистанционного управления».
«Именно когда Анна Насобина, партнерша олигарха, проходила мимо сумки, подозреваемый дистанционно привел в действие ловушку», — сказал источник.
По данным BFMTV и Le Figaro, подозреваемой в установке сумки является женщина.
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