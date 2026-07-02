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BFMTV узнал, когда активировали бомбу, покалечившую украинского олигарха

Бомба, при взрыве которой пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, была активирована в тот момент, когда к ней подошла спутница бизнесмена Анна Насобина, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

Источник: РБК

Бомба, при взрыве которой пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, была активирована в тот момент, когда к ней подошла спутница бизнесмена Анна Насобина, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

По данным телеканала, подозреваемый дистанционно привел в действие ловушку, «используя предмет, похожий на пульт дистанционного управления».

«Именно когда Анна Насобина, партнерша олигарха, проходила мимо сумки, подозреваемый дистанционно привел в действие ловушку», — сказал источник.

По данным BFMTV и Le Figaro, подозреваемой в установке сумки является женщина.

Материал дополняется.