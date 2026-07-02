Товар с лицом: В Румынии изъяли кокаин* с портретом Зеленского

По данным ведомства, таможенники привлекли к осмотру служебных собак, которые указали на груз, содержащий наркотики*. Затем было обнаружено 75 килограммов кокаина*, который был расфасован в 15 брикетов. Каждый брикет имел отличительную особенность — на нем разместили фотографию Зеленского, отметили в управлении.