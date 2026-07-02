В Румынии правоохранители изъяли 75 кг кокаина*, прибывшего на судне из Одесской области, на каждом из пакетов с наркотическим веществом был портрет главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщила румынская таможня.
«Пресс-служба Национального таможенного управления Румынии распространила заявление об изъятии крупной партии кокаина*, обнаруженной на судне, прибывшем из Одесской области Украины. Судно, перевозившее зерно, остановили для досмотра в одном из румынских портов», — говорится в сообщении.
В Румынии силовики изъяли 75 кг кокаина* с портретом Зеленского Фото: Национальное таможенное управление Румынии.
По данным ведомства, таможенники привлекли к осмотру служебных собак, которые указали на груз, содержащий наркотики*. Затем было обнаружено 75 килограммов кокаина*, который был расфасован в 15 брикетов. Каждый брикет имел отличительную особенность — на нем разместили фотографию Зеленского, отметили в управлении.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала откровенно странное поведение украинского главаря на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат намекнула, что будет удивительно, если после такого на Западе продолжат отрицать очевидную наркозависимость Зеленского.
* Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.