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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июле

Пространство для снижения ключевой ставки в июле существует, но сроки и темпы будут зависеть от ситуации. Об этом в четверг, 2 июля, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью журналистке Наиле Аскер-заде.

Пространство для снижения ключевой ставки в июле существует, но сроки и темпы будут зависеть от ситуации. Об этом в четверг, 2 июля, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью журналистке Наиле Аскер-заде.

— Мы в июле будем обновлять свой прогноз развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили из того, что действительно есть пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации, — подчеркнула Набиуллина.

Она уточнила, что вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке могут повлиять на решение Центробанка России по ключевой ставке, передает информационная служба «Вести».

В тот же день Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России внимательно следит за нестабильностью на российском топливном рынке, но оценивает текущую ситуацию как кратковременное явление. По словам председателя регулятора, главной задачей Банка России служит недопущение «вторичных эффектов», которые через инфляционные ожидания могут негативно повлиять на устойчивость экономики в целом.

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