Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июле

— Мы в июле будем обновлять свой прогноз развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили из того, что действительно есть пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации, — подчеркнула Набиуллина.