Петровский фестиваль состоится в Выборге 4 июля

Как известно, первые попытки императора Петра Великого привить боярам культуру светского времяпрепровождения были встречены без энтузиазма — мужчинам полагалось во время этих собраний играть в карты и курить табак, а женщинам, которые до этого уединенно коротали век в теремах, — танцевать. Сначала все это считалось неприличным, но постепенно общество, что называется, втянулось. Комедийный спектакль «Ассамблея, или Европейские забавы на русский лад» от театра Месье Антьерлюса перенесет зрителей на самую первую петровскую ассамблею, где русское дворянство пыталось освоить европейский этикет.