Петровский фестиваль состоится в Выборге 4 июля

Исторические реконструкции разных эпох проводятся на территории Выборга довольно часто — здесь напоказ бились викинги, новгородцы, восстанавливались сражения Великой Отечественной войны.
— В этом году основной акцент будет сделан на культурную и светскую программу. За один день каждый желающий сможет совершить путешествие на 3 столетия назад и очутиться в атмосфере русского барокко, — обещают организаторы. — Изысканные исторические танцы станут главным украшением праздника.
Военные с их идеальной выправкой были на «ассамблеях» времен Петра Великого (а позднее и на великосветских балах) желанными гостями. На фестивале они сначала покажут «Экзерцицию» — строевую подготовку солдат петровской армии, а затем вольются в ряды участников обширной программы фестиваля. Запланированы мастер-класс по танцам от театра танца «Монплезир», выступления музыкального коллектива Les Moscovites и ансамбля «Контрапунктус», выборгской группы DarkRiver и струнного квартета Fumo Rosso.
Как известно, первые попытки императора Петра Великого привить боярам культуру светского времяпрепровождения были встречены без энтузиазма — мужчинам полагалось во время этих собраний играть в карты и курить табак, а женщинам, которые до этого уединенно коротали век в теремах, — танцевать. Сначала все это считалось неприличным, но постепенно общество, что называется, втянулось. Комедийный спектакль «Ассамблея, или Европейские забавы на русский лад» от театра Месье Антьерлюса перенесет зрителей на самую первую петровскую ассамблею, где русское дворянство пыталось освоить европейский этикет.
Кстати.
В этот же день, 4 июля, на территории Смоляного мыса в Выборге пройдет еще один фестиваль, посвященный Петровской эпохе, — «Выборгский рубеж» с красочным парадом судов и дегустацией блюд русской кухни XVIII века.