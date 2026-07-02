Бой Гассиева в Москве отменили из-за травмы соперника

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бой регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянина Мурата Гассиева против француза Тони Йоки отменен. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Дэн Рафаэль.
Боксер из Франции получил травму спины. Гассиев должен был провести защиту титула. Поединок был запланирован на 11 июля в Москве.
Гассиеву 32 года, на его счету 33 победы (26 нокаутом), 2 поражения. В декабре он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в шестом раунде и стал регулярным чемпионом мира WBA в супертяжелом весе.
Йоке 34 года, на его счету 15 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше