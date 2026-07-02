Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бой Гассиева в Москве отменили из-за травмы соперника

Поединок против француза Тони Йоки должен был состояться 11 июля.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бой регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянина Мурата Гассиева против француза Тони Йоки отменен. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Дэн Рафаэль.

Боксер из Франции получил травму спины. Гассиев должен был провести защиту титула. Поединок был запланирован на 11 июля в Москве.

Гассиеву 32 года, на его счету 33 победы (26 нокаутом), 2 поражения. В декабре он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в шестом раунде и стал регулярным чемпионом мира WBA в супертяжелом весе.

Йоке 34 года, на его счету 15 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше