Электромобиль от «Автотора» помогает калининградским медикам в работе с пациентами

электромобиль. Две недели медики работали на EONYX City производства завода «Автотор». Машина не выбрасывает вредных веществ, почти не шумит и вписывается в концепцию устойчивого развития.
Калининградская область — пилотный регион по развитию электромобильности. Это логично: эксклав, окружённый странами Евросоюза, заинтересован в локализации производства и снижении экологической нагрузки. Автомобилестроители из Калининграда активно включились в процесс, выпуская EONYX City на собственном заводе в рамках специнвестконтракта.
Испытания в больнице показали, что электромобиль подходит для ежедневных медицинских маршрутов. Его запас хода — до 130 километров. Малые габариты позволяют парковаться даже в самых плотных дворах. Одного заряда хватает на два дня работы, что делает эксплуатацию не только экологичной, но и экономически выгодной.
«Это нишевый автомобиль, но эта ниша достаточно широка. И что не менее важно для бюджета — она экономична. В разы экономичнее при оказании государственной услуги», — отметил вице-президент холдинга «Автотор» Дмитрий Чемакин.
Главный врач больницы № 3 Игорь Банников подтвердил высокую эффективность модели: «В рамках городской застройки он показал себя весьма очень хорошо. Есть возможность припарковаться везде, где угодно. Его заряда хватает спокойно на два дня работы нашей участковой службы».
Фельдшер, задействованная в выездах, планирует осенью получить права и самостоятельно обслуживать вызовы.
После тестов больница приняла решение о покупке EONYX City. Кроме того, врачи и «Автотор» обсуждают модернизацию модели под специфические медицинские нужды. Например, для перевозки отходов класса Б, а также для адаптации салона под лежачих пациентов.
Электромобили уже находят применение в гостиницах и ЖКХ Светлогорска: тихий, маневренный и безвредный для атмосферы, EONYX City становится выбором там, где важна экология и комфорт.