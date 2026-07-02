Электромобиль от «Автотора» помогает калининградским медикам в работе с пациентами

Испытания в больнице показали, что электромобиль подходит для ежедневных медицинских маршрутов. Его запас хода — до 130 километров. Малые габариты позволяют парковаться даже в самых плотных дворах. Одного заряда хватает на два дня работы, что делает эксплуатацию не только экологичной, но и экономически выгодной.