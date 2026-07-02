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В Тегеране встречают прибывших на церемонию прощания с Али Хаменеи паломников

На въезде в город развевается черный траурный флаг высотой несколько десятков метров.

ТЕГЕРАН, 2 июля. /ТАСС/. Паломники и журналисты из десятков стран мира прибывают в тегеранский аэропорт им. Имама Хомейни на церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент ТАСС.

В аэропорту гостей встречают траурные плакаты с призывом «Встанем!», посвященные Хаменеи, которые размещены по всей столице. На въезде в город развевается черный траурный флаг высотой несколько десятков метров, рядом с ним — панно с изображением погибшего лидера исламской республики. Сама церемония прощания начнется 3 июля. В этот день в траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации из более чем 30 стран. Россию представит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По данным иранских властей, в Тегеране ожидается несколько миллионов паломников.

С 4 по 5 июля тело Али Хаменеи будет находиться в Мосалле Тегерана (крупнейшем в Тегеране религиозно-общественном комплексе), где любой желающий сможет проститься с погибшим лидером. 6 числа в иранской столице пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр Ирана — город Кум, где траурные церемонии состоятся 7 числа. Похороны Хаменеи назначены на 9 июля в его родном городе Мешхед.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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