В Тегеране встречают прибывших на церемонию прощания с Али Хаменеи паломников

В аэропорту гостей встречают траурные плакаты с призывом «Встанем!», посвященные Хаменеи, которые размещены по всей столице. На въезде в город развевается черный траурный флаг высотой несколько десятков метров, рядом с ним — панно с изображением погибшего лидера исламской республики. Сама церемония прощания начнется 3 июля. В этот день в траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации из более чем 30 стран. Россию представит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По данным иранских властей, в Тегеране ожидается несколько миллионов паломников.