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Набиуллина посоветовала россиянам, что делать при звонке от мошенников

Набиуллина: При звонке от мошенников следует класть трубку.

Источник: Комсомольская правда

В случае если человеку по телефону звонит мошенник, особенно если просят пароли или представляются сотрудниками правоохранительных органов, стоит сразу обрывать звонок и класть трубку. Такую рекомендацию в интервью Наиле Аскер-заде для ИС «Вести» дала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что ей когда-то звонили злоумышленники, но после этого она ввела за правило не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

«Но если вам дозвонились — и особенно если просят пароли, ссылаются на какие-то “безопасные” счета, пугают, говорят, что это либо правоохранительные органы, либо ЦБ и так далее, — ну просто кладите трубку», — посоветовала глава регулятора, уточнив, что последний раз мошенники звонили ей давно.

Как писал сайт KP.RU, 26 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обяжет российские банки финансово отвечать за халатность при защите своих клиентов от мошенников. Теперь кредитные организации обязаны не просто предупреждать о рисках, но и возмещать убытки, если проигнорируют явные признаки обмана.

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