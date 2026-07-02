Набиуллина посоветовала россиянам, что делать при звонке от мошенников

«Но если вам дозвонились — и особенно если просят пароли, ссылаются на какие-то “безопасные” счета, пугают, говорят, что это либо правоохранительные органы, либо ЦБ и так далее, — ну просто кладите трубку», — посоветовала глава регулятора, уточнив, что последний раз мошенники звонили ей давно.