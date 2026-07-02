Bild: Власти Мюнхена призвала жителей пить меньше воды из-за ее дефицита

В связи с рекордной жарой, затяжной засухой и снижением уровня грунтовых вод Мюнхен столкнулся с проблемой дефицита воды, в результате чего власти города призвали население сократить ее расход. Кроме того, обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе сформировал рабочую группу, которая разрабатывает меры по экономии водных запасов. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила немецкая газета Bild.