Bild: Власти Мюнхена призвала жителей пить меньше воды из-за ее дефицита

В связи с рекордной жарой, затяжной засухой и снижением уровня грунтовых вод Мюнхен столкнулся с проблемой дефицита воды, в результате чего власти города призвали население сократить ее расход. Кроме того, обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе сформировал рабочую группу, которая разрабатывает меры по экономии водных запасов. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила немецкая газета Bild.
— Мы столкнулись с невиданной с начала 1970-х годов чрезвычайной ситуацией. Значительно выросшая из-за продолжительной жары потребность в воде довела до предела возможностей систему снабжения городских коммунальных служб Мюнхена. В этой связи мы незамедлительно принимаем меры по экономии воды, — заявил глава города.
Теперь власти города будут меньше поливать зеленые насаждения, сократят полив спортивных площадок, будут экономить воду в школьных бассейнах, приостановят мойку окон в муниципальных зданиях и служебных автомобилей. Горожанам порекомендовали не мыть машины, принимать душ вместо ванны, выключать кран во время чистки зубов и не заполнять водой частные бассейны.
29 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что за восемь дней в странах Европы зарегистрированли более 1,3 тысячи случаев избыточной смертности, связанных с экстремальной жарой.