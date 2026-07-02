Слет ветеранов студотрядов в Набережных Челнах объединил участников из 33 регионов России

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Всероссийский слет ветеранов студенческих отрядов, объединивший 420 участников из 33 регионов России, стартовал в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов.
«Школу студенческих отрядов прошли более 20,5 миллиона человек. Это уникальная организация с уникальными традициями — такого нет больше ни у кого. Среди ветеранов движения — президент России Владимир Путин, видные политические, общественные деятели, крупные бизнесмены, яркие представители культуры, шоу-бизнеса. Нас, ветеранов и нынешних бойцов, объединяют одни ценности: дружба, любовь к труду и родной стране, надежное плечо товарища, которое чувствуешь даже спустя десятилетия», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаила Киселева.
Мероприятие организовано Российскими студенческими отрядами при поддержке правительства Республики Татарстан и приурочено к 400-летию города Набережные Челны и 50-летию выпуска первого грузового автомобиля «Камаз». В рамках слета для участников подготовлена насыщенная программа: работает выставка, посвященная истории Всесоюзной студенческой стройки, гостей ждет театральная постановка о прибытии первых стройотрядовцев в Набережные Челны, а также Всероссийский фестиваль стройотрядовской песни в сквере имени В. Высоцкого.
«История Набережных Челнов — особая история в масштабах нашей страны. Это мечта миллионов молодых людей на берегах Камы в маленьком, никому не известном городе Набережные Челны. Это всесоюзная стройка, где молодые люди возводили крупнейший и самый современный в стране автомобильный завод. И эту мечту молодые люди смогли реализовать», — отметил мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.
Набережные Челны стали центром Всесоюзной ударной комсомольской стройки «Камаз» в 1970 году. За 10 лет школу студенческих отрядов прошли более 25 тыс. студентов. Сегодня в составе студенческих отрядов «Камаза» молодежь работает на четырех заводах, продолжая традиции предыдущих поколений. В рамках слета ветераны посетят эти заводы и увидят, как современная молодежь работает в цехах, которые они когда-то строили.
«Десятки тысяч молодых людей строили не только “Камаз”, но и весь Советский Союз. И сегодня современная молодежь сохраняет эти традиции и активно участвует в развитии нашей страны. Сегодня в студотрядах и в Татарстане, и в целом по России регионы между собой обмениваются студентами, десятки тысяч ребят участвуют в развитии новых производств, в новых стройках, в большом комплексе работ, которые позволяют молодежи получать новые навыки и развивать нашу страну», — рассказал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.
Для гостей также организованы экскурсии по городу и памятным местам, связанным с историей Всесоюзной стройки: стеле «Ударная комсомольская», памятнику «Слава строителям Камаза», дебаркадеру — месту, с которого начинался путь на стройку для тысяч комсомольцев, а также муралу, посвященному связи поколений и современному продолжению традиций студенческих отрядов. Организатором мероприятия выступает Татарстанское региональное отделение Российских студенческих отрядов. Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».