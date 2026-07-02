Слет ветеранов студотрядов в Набережных Челнах объединил участников из 33 регионов России

«Десятки тысяч молодых людей строили не только “Камаз”, но и весь Советский Союз. И сегодня современная молодежь сохраняет эти традиции и активно участвует в развитии нашей страны. Сегодня в студотрядах и в Татарстане, и в целом по России регионы между собой обмениваются студентами, десятки тысяч ребят участвуют в развитии новых производств, в новых стройках, в большом комплексе работ, которые позволяют молодежи получать новые навыки и развивать нашу страну», — рассказал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.