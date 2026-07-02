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Медведев призвал наказывать родителей детей-нелегалов, не посещающих школу

В стране необходимо принять меры в отношении мигрантов, чьи дети незаконно находятся в России и не посещают детские сады или школы. С таким призывом выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики.

В стране необходимо принять меры в отношении мигрантов, чьи дети незаконно находятся в России и не посещают детские сады или школы. С таким призывом выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики.

Во время заседания политик подчеркнул, что вопрос учета и контроля за находящимися в России несовершеннолетними иностранными гражданами будет обсуждаться. Он напомнил, что с января 2026 года территориальные органы МВД, региональные организации и местные власти обязаны обмениваться данными о таких детях, включая результаты их тестирования на знание русского языка, информацию о зачислении на обучение и регистрации по месту жительства или пребывания.

— Этот механизм, очевидно, направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу и которые, по сути, не видны нашим государственным структурам. Соответственно, здесь уже нужно также принимать меры, но не в отношении детей, конечно, а в отношении их законных представителей, к числу которых прежде всего относятся, естественно, их родители, — сказал он на своем канале в мессенджере МАКС.

В стране продолжается борьба с нелегалами. В Москве в мае силовики задержали семь человек, которые продавали документы иностранцам, незаконно находящимся в РФ. Злоумышленники осуществляли свою деятельность в магазине и ресторане.

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