Зеленый климатический фонд оценил влияние конфликта вокруг Ирана на климат

ДУШАНБЕ, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном оказывает негативное влияние на усилия мирового сообщества по адаптации к изменению климата. Об этом на пресс-конференции в Душанбе по итогам 45-го заседания Зеленого климатического фонда сообщил региональный директор фонда по Восточной Европе, Центральной Азии и Ближнему Востоку Томас Эриксон, отвечая на вопрос ТАСС.
«Конфликты и другие подобные ситуации оказывают еще большее давление на сообщества как в самой зоне конфликта, так и за пределами регионов, где они происходят. Из-за их влияния становится сложнее направить ресурсы — например, удобрения, которые нужны сельскому хозяйству. В определенном смысле это [конфликт] оказывает еще большее давление на климат, а также на нас — в вопросах поддержки сообществ в адаптации к изменению климата», — ответил он на вопрос о том, какое влияние на работу фонда оказывает эскалация на Ближнем Востоке.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов сообщало, что загрязнение окружающей среды токсичными веществами в результате ударов США и Израиля по Ирану затянется на десятилетия и охватит территории за пределами региона.
Зеленый климатический фонд был создан в 2010 году Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, чтобы поддержать усилия развивающихся стран по борьбе с этой угрозой. Фонд — это ключевой элемент реализации Парижского соглашения по климату.
Он является крупнейшим в мире фондом, оказывающим поддержку развивающимся странам в реализации их национально определяемых вкладов, а также в достижении целей по адаптации к изменению климата и повышению устойчивости. Во всем мире фонд работает над 360 проектами.