Зеленый климатический фонд оценил влияние конфликта вокруг Ирана на климат

«Конфликты и другие подобные ситуации оказывают еще большее давление на сообщества как в самой зоне конфликта, так и за пределами регионов, где они происходят. Из-за их влияния становится сложнее направить ресурсы — например, удобрения, которые нужны сельскому хозяйству. В определенном смысле это [конфликт] оказывает еще большее давление на климат, а также на нас — в вопросах поддержки сообществ в адаптации к изменению климата», — ответил он на вопрос о том, какое влияние на работу фонда оказывает эскалация на Ближнем Востоке.