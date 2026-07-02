Военкор Коц раскрыл число ударов России по портам Украины с начала года

Россия с начала 2026 года нанесла по украинским портам больше 180 ударов, что превышает количество атак на портовую инфраструктуру противника за весь 2025 год. Об этом заявил военкор Александр Коц.
По его словам, за весь 2025 год по портам Украины прилетало почти 150 раз. Речь идёт об объектах в Черноморске, Одессе и порту Южный. Киев продолжает гнать через них на экспорт зерно, масло, руду и другую продукцию.
Коц отметил, что Киев оценивает прямой ущерб агросектора от атак ВС РФ более чем в $11 млрд, учитывая уничтоженную технику. Завод по производству подсолнечного масла в Черноморске, по словам военкора, не работает с конца апреля. Экспорт украинского зерна просел почти на 20%, руды — на четверть.
Ранее военкор Коц объяснил, как теракт в Монако связан с украинскими колл-центрами.