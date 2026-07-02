Гинеколог назвала продукты для борьбы с воспалениями и профилактики рака

Гинеколог Александра Энрикес перечислила продукты, способные оказывать выраженное профилактическое действие против онкозаболеваний. Материал El Confidencial перевел aif.ru.
По словам специалиста, одним из средств, повышающих защиту от рака, является черника. Эта ягода содержит значительное количество антиоксидантов, нейтрализующих свободные радикалы и препятствующих развитию хронических воспалительных процессов в организме.
Кроме того, снизить вероятность развития онкологии помогают брокколи, цветная и брюссельская капуста. Как пояснила Энрикес, эти овощи способствуют защите ДНК от повреждений.
Врач также рекомендовала включить в рацион цельнозерновые продукты, поскольку они уменьшают риск формирования гормонозависимых новообразований. В перечень полезных продуктов вошли красная фасоль, чечевица, нут, льняное семя, соевые бобы и зеленый чай.
Для дополнительной защиты от рака специалист посоветовала использовать в приготовлении блюд куркуму.
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