Премию «Медиа-менеджер России» вручили в Москве

«Звание лауреата премии присуждают топ-менеджерам медиа, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте», — отметили в пресс-службе. Здесь также подчеркнули, что в премии участвуют менеджеры как федеральных, так и региональных медиакомпаний. Среди тех, кто получили награды — топ-менеджеры и эксперты «Газпром-медиа холдинга» и входящих в него компаний. «Среди них финансовый директор “Газпром-медиа холдинга” Шаварш Алврцян, директор по коммуникациям Александр Кормухин и директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов Полина Тризонова», — поясняется в сообщении.