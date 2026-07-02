Премию «Медиа-менеджер России» вручили в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения премии «Медиа-менеджер России» прошла в Москве. Среди получателей наград топ-менеджеры «Газпром-медиа холдинга» и входящих в него компаний, об этом сообщает пресс-служба цифровых активов холдинга.
«Звание лауреата премии присуждают топ-менеджерам медиа, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте», — отметили в пресс-службе. Здесь также подчеркнули, что в премии участвуют менеджеры как федеральных, так и региональных медиакомпаний. Среди тех, кто получили награды — топ-менеджеры и эксперты «Газпром-медиа холдинга» и входящих в него компаний. «Среди них финансовый директор “Газпром-медиа холдинга” Шаварш Алврцян, директор по коммуникациям Александр Кормухин и директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов Полина Тризонова», — поясняется в сообщении.
Генеральный директор холдинга Александр Жаров, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что каждый лауреат «не просто профессионал высокого уровня, а человек, решения которого влияют на то, как развиваются российские медиа сегодня и какие стандарты задают завтра». «На протяжении всей истории холдинга мы собирали сильнейших, и эти награды — подтверждение этого факта, спасибо нашей команде — без вас этого бы не случилось», — подчеркнул Жаров.
В частности, в различных номинациях отмечены руководитель управления монетизации цифрового контента «ГПМ радио» Владимир Пичугин, директор департамента развития и дистрибуции «Ред медиа» Антон Коньшин, начальник управления планирования и аналитики «ТНТ телесеть» Людмила Трусова, руководитель интернет-проектов телеканала «Пятница» Максим Русаков, исполнительный директор телеканала «Суббота!» Валерия Новикова, управляющий директор по цифровым продажам «ГПМ реклама» Алексей Крупенин и руководитель агентской группы «ГПМ реклама» Екатерина Сиворатченко.