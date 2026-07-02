Житель Читы преодолел 2,5 тысячи километров на сапборде по пути к Охотскому морю

9 мая появилась информация о том, что россиянин Андрей Павлов отправился в путешествие на велосипеде из Таиланда в Республику Крым: ему предстоит преодолеть около 12 тысяч километров и проехать через пять стран. Для этого мужчина приобрел подержанный велосипед за 29 тысяч рублей и палатку.