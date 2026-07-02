Житель Читы преодолел 2,5 тысячи километров на сапборде по пути к Охотскому морю

Директор Центра развития туризма Забайкальского края из Читы Юрий Скоробогатов, который путешествует на сапборде до Охотского моря, в четверг, 2 июля, рассказал, что за 65 дней преодолел более 2,5 тысячи километров и в данный момент находится в Еврейской автономной области.
По словам мужчины, одной из целей его экспедиции является изучение маршрутов русских первопроходцев и создание путеводителя для будущих путешественников. По пути Скоробогатов фиксирует места стоянок, гостевые дома, достопримечательности и потенциально сложные участки маршрута.
— Сейчас я нахожусь в селе Ленинском в Еврейской автономной области. В этом регионе уже неделю. После Благовещенска Амур сильно поменялся, это буквально другая река. Он стал широким, медленным, появилось множество проток, постоянно дует ветер, постоянно волны. Но мне очень нравится здешняя природа, — отметил Скоробогатов.
По его словам, после села Пашково маршрут проходит через таежные участки с сопками и густыми лесами. Кроме того, во время путешествия турист впервые встретил в дикой природе гималайского медведя, передает ТАСС.
9 мая появилась информация о том, что россиянин Андрей Павлов отправился в путешествие на велосипеде из Таиланда в Республику Крым: ему предстоит преодолеть около 12 тысяч километров и проехать через пять стран. Для этого мужчина приобрел подержанный велосипед за 29 тысяч рублей и палатку.