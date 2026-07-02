Агент Дементьев отреагировал на новый контракт Овечкина с «Вашингтоном»

Александр Овечкин подписал с клубом «Вашингтон Кэпиталз» новое однолетнее соглашение с кэпхитом 4,25 миллиона долларов и бонусом в размере 4,75 миллиона долларов за десять проведенных матчей. Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал подписание этого контракта в беседе с championat.com.
Специалист поздравил спортсмена с заслуженным соглашением.
«Овечкин дал возможность клубу иметь под потолком зарплат определенные средства для усиления и подписания новых хоккеистов, в том числе к себе в окружение», — сказал Дементьев.
Это даст команде возможность усилить состав и привлечь новых хоккеистов для помощи капитану в покорении дальнейших рекордов.
Дементьев пожелал лидеру команды крепкого здоровья и большой удачи в предстоящем сезоне. Он выразил надежду на то, что болельщики получат множество новых впечатлений от игры прославленного спортсмена в Национальной хоккейной лиге.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном».