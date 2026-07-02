Предпринимателей Калининградской области бесплатно научат создавать сильные региональные бренды

«Сегодня предпринимателям важно не только создавать качественный продукт, но и уметь выстраивать сильный бренд, использовать современные инструменты продвижения и находить новые точки роста. Именно для этого второй год подряд мы запускаем “Мастерскую балтийских брендов”. Это практическая программа, которая помогает предпринимателям усиливать свои бренды, находить партнёров и применять полученные знания в работе уже во время обучения», — отметил директор Центра «Мой бизнес» Калининград Кирилл Лило.