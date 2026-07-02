Предпринимателей Калининградской области бесплатно научат создавать сильные региональные бренды

Центр «Мой бизнес» Калининград совместно с ПАО Сбербанк открыл набор на второй поток образовательной программы «Мастерская балтийских брендов». Бесплатное обучение для предпринимателей малого и среднего бизнеса стартует 13 июля и продлится семь недель.
Программа даёт практические инструменты для развития бренда, продвижения продукции и масштабирования бизнеса. В этом году особое внимание уделят использованию истории, культуры и особенностей Калининградской области при разработке продукта, не превращая их в маркетинговые клише.
«Сегодня предпринимателям важно не только создавать качественный продукт, но и уметь выстраивать сильный бренд, использовать современные инструменты продвижения и находить новые точки роста. Именно для этого второй год подряд мы запускаем “Мастерскую балтийских брендов”. Это практическая программа, которая помогает предпринимателям усиливать свои бренды, находить партнёров и применять полученные знания в работе уже во время обучения», — отметил директор Центра «Мой бизнес» Калининград Кирилл Лило.
Отдельный блок программы посвящён современным технологиям продвижения. Участники познакомятся с возможностями искусственного интеллекта и нейросетей, научатся применять их при разработке маркетинговой стратегии, создании изображений и видео. Среди спикеров — AI-маркетолог Ольга Болина, ИТ-предприниматель и популяризатор нейросетей Нина Мазур, эксперты Калининградской школы международного бизнеса, сертифицированный специалист по Яндекс Директу и VK Рекламе Галина Логвина и другие практики.
В прошлом году обучение прошли 57 предпринимателей. По итогам первого потока участники отмечали практическую пользу: новые партнёрства, обмен опытом, внедрение инструментов развития бизнеса. Предприниматель Ирина Алова после обучения вошла в реестр региональных брендов Калининградской области, Юрий Гладышев заключил партнёрские соглашения с другими участниками программы, а бизнес-коуч Софья Арцер стала спикером нового потока.
«Это был прекрасный цикл мероприятий. Были лекции, которые позволили усилить мои знания в искусственном интеллекте, в каналах маркетинга. Мы использовали это на практике и получили ощутимую пользу», — прокомментировал предприниматель, участник программы Кербель Евгений.
Первая очная встреча участников состоится 13 июля в Центре «Мой бизнес» Калининград (ул. Уральская, 18). Подать заявку можно на сайте Центра. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».