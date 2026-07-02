В Калининграде 12-летняя девочка упала с высоты третьего этажа. Об этом сообщает МЧС региона.
ЧП произошло в четверг, 2 июля, в 18:45. Сообщение о том, что «с заброшенного, трёхэтажного здания на улице Рокоссовского упал ребёнок», МЧС от оперативного дежурного поступило спустя час. Школьницу госпитализировали в ДОБ для обследования. Причины происшествия уточняются.
В Калининграде двухлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа, малыша успели поймать прохожие.
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