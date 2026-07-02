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Путин поддержал просьбу Беспрозванных о топливе, субсидиях на авиабилеты и паромах для Калининграда

Владимир Путин поддержал предложения губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных по.

Источник: KaliningradToday

обеспечению топливом, субсидированию авиабилетов и обновлению паромного флота. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня во время беседы с Президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И Президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал Песков.

Глава государства также поддержал просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона. По словам Пескова, это традиционная форма субсидирования, которая будет продолжена.

Кроме того, президент одобрил инициативу о приобретении дополнительных паромов для Калининградской области. «Все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями Президента России», — подчеркнул пресс-секретарь.

Губернатор Беспрозванных отметил, что в ходе встречи были озвучены ключевые запросы региона. «Безусловно, это наша с вами безопасность, бесперебойная работа топливно-энергетического комплекса и устойчивая логистика, — подчеркнул он. — Продолжу отстаивать интересы региона на федеральном уровне. Встречаю поддержку по всем жизненно важным для калининградцев вопросам».

Ранее на встрече с президентом губернатор также показал Путину копию первого бюджета области и отчитался о социально-экономическом развитии региона. Путин поздравил калининградцев с предстоящим 80-летием области.

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