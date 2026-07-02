Путин поддержал просьбу Беспрозванных о топливе, субсидиях на авиабилеты и паромах для Калининграда

Губернатор Беспрозванных отметил, что в ходе встречи были озвучены ключевые запросы региона. «Безусловно, это наша с вами безопасность, бесперебойная работа топливно-энергетического комплекса и устойчивая логистика, — подчеркнул он. — Продолжу отстаивать интересы региона на федеральном уровне. Встречаю поддержку по всем жизненно важным для калининградцев вопросам».