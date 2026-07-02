Стало известно, как наблюдение за закатом влияет на здоровье

Наблюдение за закатом может оказывать поразительное влияние на здоровье человека. Об этом информирует BBC (aif.ru перевел материал).
Отмечается, что закат способен вызывать у людей чувство благоговения, при котором возникает ощущение собственной незначительности и осознание несущественности личных проблем в масштабах Вселенной.
Все это, как рассказывается в публикации, позитивно влияет на психическое здоровье: снижает тревогу, разрывает цикл негативных мыслей и возвращает человека в настоящий момент.
Кроме того, продолжается в материале, благоговение может помочь в улучшении памяти и концентрации — испытав это чувство, человек лучше запоминает новую информацию.
Люди, регулярно испытывающие моменты благоговения, становятся более внимательными к окружающему миру, а их восприятие становится ориентированным вовне, обращает внимание BBC.