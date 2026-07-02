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Стало известно, как наблюдение за закатом влияет на здоровье

Наблюдение за закатом может оказывать поразительное влияние на здоровье человека.

Источник: Аргументы и факты

Наблюдение за закатом может оказывать поразительное влияние на здоровье человека. Об этом информирует BBC (aif.ru перевел материал).

Отмечается, что закат способен вызывать у людей чувство благоговения, при котором возникает ощущение собственной незначительности и осознание несущественности личных проблем в масштабах Вселенной.

Все это, как рассказывается в публикации, позитивно влияет на психическое здоровье: снижает тревогу, разрывает цикл негативных мыслей и возвращает человека в настоящий момент.

Кроме того, продолжается в материале, благоговение может помочь в улучшении памяти и концентрации — испытав это чувство, человек лучше запоминает новую информацию.

Люди, регулярно испытывающие моменты благоговения, становятся более внимательными к окружающему миру, а их восприятие становится ориентированным вовне, обращает внимание BBC.