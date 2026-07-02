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Более 100 детей-сирот обеспечат квартирами в Махачкале в 2026 году

Глава города Джамбулат Салавов сообщил, что 96 квартир уже готовы.

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Махачкалы намерены предоставить не менее 100 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2026 году. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Джамбулат Салавов.

«На сегодняшний день в очереди на получение жилья числятся 804 человека, но мы планомерно движемся вперед. Я поставил перед нами амбициозную задачу — предоставить в этом году жилье не менее чем 100 детям-сиротам. На данный момент у нас уже готово 96 квартир, и в ближайшие дни эта цифра достигнет заветной сотни», — написал он.

В 2025 году в Махачкале детям-сиротам предоставили 50 квартир, еще 14 человек воспользовались возможностью получения жилищных сертификатов.

«Особенно отмечу, что среди новоселов — девять участников специальной военной операции. Такой темп — не случайность, а результат системной работы и полного пересмотра подходов к решению проблемы. Мы одними из первых в стране полностью отработали все необходимые процедуры в этом направлении. В ближайшие годы мы намерены минимизировать очередь. Это наш безусловный приоритет», — отметил глава города.

В четверг в Махачкале прошла церемония вручения ключей от квартир детям сиротам. В каждой из них сделан ремонт, установлена необходимая мебель и бытовая техника. В городе продолжает действовать и программа жилищных сертификатов для тех, кто достиг возраста 23 лет.

«В 2025 году за такой мерой поддержки обратились 19 человек, и 14 из них уже приобрели собственные квартиры. Мы не останавливаемся. До конца года работа продолжится, в том числе и по выдаче сертификатов. Рассчитываю, что в ближайшие несколько лет мы завершим эту работу, и каждый ребенок-сирота в Махачкале обретет свой дом», — пояснил Салавов.