Более 100 детей-сирот обеспечат квартирами в Махачкале в 2026 году

«В 2025 году за такой мерой поддержки обратились 19 человек, и 14 из них уже приобрели собственные квартиры. Мы не останавливаемся. До конца года работа продолжится, в том числе и по выдаче сертификатов. Рассчитываю, что в ближайшие несколько лет мы завершим эту работу, и каждый ребенок-сирота в Махачкале обретет свой дом», — пояснил Салавов.