Изабель Юппер возглавила Французскую синематеку

Изабель Юппер — французская актриса, известная по ролям в фильмах Михаэля Ханеке, Франсуа Озона, Клэр Дени, Пола Верховена и Жана-Люка Годара. Считается рекордсменкой Каннского кинофестиваля: 22 фильма с ее участием были представлены за всю ее карьеру.