Не менее 28 человек погибли в ЦАР при нападении повстанцев на Ам-Дафок

В Центрально-Африканской Республике при нападении повстанцев на город Ам-Дафок на северо-востоке страны погибли почти 30 человек, сообщает радиостанция Ndeke Luka. Нападение произошло 30 июня, город остается отрезанным от столицы Банги и находится под контролем нападавших.
По данным Ndeke Luka, в результате атаки погибли по меньшей мере 28 человек, еще 25 ранены, наиболее тяжело пострадавшие эвакуированы в больницы городов Бирао и Бриа. Как сообщает радиостанция, жители Центрально-Африканской Республики покидают свои дома и ищут убежища на базе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
В сообщении подчеркивается, что город Ам-Дафок расположен у границы с Суданом, что делает его особенно уязвимым для вооруженных групп.
Между тем, в Центрально-Африканскую Республику сотрясают не только вооруженные конфликты. Недавно здесь была зафиксирована вспышка холеры. По данным на 27 июня, жертвами стали 24 человека, выявлено 197 случаев, летальность достигла 12,2%.