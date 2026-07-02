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Не менее 28 человек погибли в ЦАР при нападении повстанцев на Ам-Дафок

Повстанцы взяли Ам-Дафок под контроль на границе с Суданом.

Источник: Комсомольская правда

В Центрально-Африканской Республике при нападении повстанцев на город Ам-Дафок на северо-востоке страны погибли почти 30 человек, сообщает радиостанция Ndeke Luka. Нападение произошло 30 июня, город остается отрезанным от столицы Банги и находится под контролем нападавших.

По данным Ndeke Luka, в результате атаки погибли по меньшей мере 28 человек, еще 25 ранены, наиболее тяжело пострадавшие эвакуированы в больницы городов Бирао и Бриа. Как сообщает радиостанция, жители Центрально-Африканской Республики покидают свои дома и ищут убежища на базе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

В сообщении подчеркивается, что город Ам-Дафок расположен у границы с Суданом, что делает его особенно уязвимым для вооруженных групп.

Между тем, в Центрально-Африканскую Республику сотрясают не только вооруженные конфликты. Недавно здесь была зафиксирована вспышка холеры. По данным на 27 июня, жертвами стали 24 человека, выявлено 197 случаев, летальность достигла 12,2%.

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