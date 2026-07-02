Не менее 28 человек погибли в ЦАР при нападении повстанцев на Ам-Дафок

По данным Ndeke Luka, в результате атаки погибли по меньшей мере 28 человек, еще 25 ранены, наиболее тяжело пострадавшие эвакуированы в больницы городов Бирао и Бриа. Как сообщает радиостанция, жители Центрально-Африканской Республики покидают свои дома и ищут убежища на базе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.