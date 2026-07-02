Психолог Ягудин объяснил, почему в гостях тянет к еде при отсутствии голода

Он отметил, что совместный прием пищи активирует в голове систему вознаграждения и на подсознательном уровне ассоциируется с безопасностью и принадлежностью к своей группе. В компании люди гораздо хуже считывают собственные сигналы насыщения из-за эффекта социального подкрепления, когда размер порции неосознанно увеличивается вслед за окружающими. Дополнительную роль играют многочисленные физиологические стимулы в виде разговоров и запахов, а также мягкое психологическое давление со стороны хозяев, воспринимающих еду как главный язык заботы.