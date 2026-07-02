Психолог Ягудин объяснил, почему в гостях тянет к еде при отсутствии голода

Человек в гостях часто съедает больше желаемого даже без чувства голода из-за специфической реакции мозга и укоренившихся социальных ритуалов. Об этом доктор психологических наук Дмитрий Ягудин рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что совместный прием пищи активирует в голове систему вознаграждения и на подсознательном уровне ассоциируется с безопасностью и принадлежностью к своей группе. В компании люди гораздо хуже считывают собственные сигналы насыщения из-за эффекта социального подкрепления, когда размер порции неосознанно увеличивается вслед за окружающими. Дополнительную роль играют многочисленные физиологические стимулы в виде разговоров и запахов, а также мягкое психологическое давление со стороны хозяев, воспринимающих еду как главный язык заботы.
Психолог подчеркнул, что переедание за праздничным столом не является проблемой или отсутствием силы воли, если пища не становится единственным способом справиться с тревогой. Чтобы контролировать аппетит, эксперт рекомендовал делать осознанные паузы длительностью около полутора минут, которые позволяют эмоциональному импульсу угаснуть и трезво оценить реальное чувство сытости.
Употребление привычной с детства еды для борьбы с тревогой дает лишь кратковременное успокоение и неизбежно приводит к возвращению стресса в усиленном виде. Об этом психолог Екатерина Абрамова рассказала в беседе с изданием NEWS.ru. Специалист пояснила, что такая реакция психики формирует опасную связь между негативными эмоциями и потреблением пищи, создавая замкнутый круг переживаний и последующего чувства вины.
В моменты тревоги мозг ищет способы вернуть ощущение безопасности и использует знакомые вкусы как эмоциональную машину времени в беззаботное прошлое. Быстрый выброс дофамина сменяется двойным возвратом напряжения, поэтому для разрыва этого порочного цикла необходимо искать альтернативные способы обретения внутренней опоры, не связанные с едой.
Ранее врач Ирина Волгина назвала опасные для употребления в жару продукты.