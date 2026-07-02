Главный тренер ДР Конго Десабр узнал о смерти отца после матча с Англией

Десабр, который выглядел потрясенным, отвечал на вопросы журналистов. Он назвал игру своих подопечных против одного из фаворитов мирового первенства достойной. Позже выяснилось, что наставник сборной ДР Конго знал о потере еще до начала матча, но решил остаться с командой во время важнейшего матча.