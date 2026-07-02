Главный тренер ДР Конго Десабр узнал о смерти отца после матча с Англией

Главный тренер сборной Демократической Республики Конго Себастьен Десабр узнал о смерти отца после игры с Англией.
Матч завершился поражением африканской команды со счетом 1:2 и вылетом ее из чемпионата мира. После игры пресс-атташе сборной публично объявил о смерти отца главного тренера.
Десабр, который выглядел потрясенным, отвечал на вопросы журналистов. Он назвал игру своих подопечных против одного из фаворитов мирового первенства достойной. Позже выяснилось, что наставник сборной ДР Конго знал о потере еще до начала матча, но решил остаться с командой во время важнейшего матча.
Министр спорта страны уже выразил соболезнования тренеру. Он также отметил невероятное достоинство и преданность Десабра своему делу.
Ранее стало известно, что глава ФИФА Инфантино подарил Трампу 10 билетов на финал ЧМ по футболу на общую сумму $15 тысяч.