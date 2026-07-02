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В РФС положительно восприняли поправки IFAB, введенные в правила футбола

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что в ближайшее время будут опубликованы поправки IFAB, касающиеся правил игры в футбол.

Источник: Аргументы и факты

В России положительно оценивают поправки Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), которые направлены на ускорение игры и борьбу с затяжкой времени. Об этом в беседе с championat.com заявил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«В целом мы все тенденции воспринимаем и оцениваем положительно. Мы однозначно поддерживаем все изменения, направленные на ускорение игры», — сказал он.

По словам функционера, в ближайшее время будут опубликованы изменения правил для реализации в России, которые дадут арбитрам необходимые механизмы для пресечения попыток команд удерживать результат в конце матча.

Организация ранее расширила возможности вмешательства системы видеопомощи арбитрам и ужесточила требования к вводу мяча в игру и длительности замен на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что IFAB может ввести новые правила в футбол.