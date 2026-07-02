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В НХЛ рады, что Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»

Российский хоккеист заключил соглашение на один год.

ТАСС, 2 июля. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рад, что российский нападающий Александр Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтоном». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин подписал соглашение с «Вашингтоном» на один год.

«Мы рады вновь приветствовать Александра, который останется с нами как минимум еще на один сезон НХЛ», — сказал Дэйли.

В составе «Вашингтона» Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли, побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, три раза признавался самым ценным игроком регулярного сезона, в 2018 году стал самым ценным игроком плей-офф.