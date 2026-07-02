В НХЛ рады, что Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»

В составе «Вашингтона» Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли, побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, три раза признавался самым ценным игроком регулярного сезона, в 2018 году стал самым ценным игроком плей-офф.