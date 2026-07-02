Внебрачный сын Жириновского обиделся на Собчак из-за ее отказа в новом интервью

Сын основателя партии ЛДПР и политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн рассказал, что затаил обиду на журналистку Ксению Собчак из-за ее отказа сделать с ним новое интервью.
Он утверждает, что телеведушая просто его использовала. При этом на данный момент мужчина борется за наследство отца, который скончался из-за последствий коронавируса.
— Она сама приехала. У меня на тот момент был конфликт, шли суды, мне угрожали, что у меня что-то заберут, меня грохнут. Я чисто воспользовался ее ресурсом, — высказался Эйдельштейн в шоу «Как есть».
По его словам, подобное отношение журналистки к гостям — «поматросил и бросил — это неправильно». Сын политика считает, что Собчак должна была «идти до конца».
В начале мая дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала о последних днях политика. Он готовился к прямым эфирам шоу Владимира Соловьева, в котором регулярно принимал участие.