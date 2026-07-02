Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внебрачный сын Жириновского обиделся на Собчак из-за ее отказа в новом интервью

Сын основателя партии ЛДПР и политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн рассказал, что затаил обиду на журналистку Ксению Собчак из-за ее отказа сделать с ним новое интервью.

Сын основателя партии ЛДПР и политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн рассказал, что затаил обиду на журналистку Ксению Собчак из-за ее отказа сделать с ним новое интервью.

Он утверждает, что телеведушая просто его использовала. При этом на данный момент мужчина борется за наследство отца, который скончался из-за последствий коронавируса.

— Она сама приехала. У меня на тот момент был конфликт, шли суды, мне угрожали, что у меня что-то заберут, меня грохнут. Я чисто воспользовался ее ресурсом, — высказался Эйдельштейн в шоу «Как есть».

По его словам, подобное отношение журналистки к гостям — «поматросил и бросил — это неправильно». Сын политика считает, что Собчак должна была «идти до конца».

В начале мая дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала о последних днях политика. Он готовился к прямым эфирам шоу Владимира Соловьева, в котором регулярно принимал участие.

Жириновский славился точными политическими прогнозами. Еще 13 лет назад он предсказал военную агрессию США и Израиля против Ирана. Это произошло в 2013 году во время встречи со студентами МГИМО.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше