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Набиуллина: россияне сами решат, пользоваться ли им цифровым рублем

Набиуллина заявила, что россияне будут самостоятельно решать, пользоваться ли им цифровым рублем.

Источник: Аргументы и факты

Россияне самостоятельно решат, пользоваться ли им цифровым рублем, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии», — отметила она в интервью Наиле Аскер-заде для ИС «Вести».

Набиуллина также указала на перспективность использования цифрового рубля в бизнесе и международных расчетах.

«Потенциал есть для международных платежей. Мы ведем с партнерами переговоры, консультации, как использовать», — добавила глава ЦБ.

Накануне Набиуллина также отметила, что Банк России в настоящее время не видит системных рисков для финансового рынка.

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