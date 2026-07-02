Набиуллина: россияне сами решат, пользоваться ли им цифровым рублем

«Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии», — отметила она в интервью Наиле Аскер-заде для ИС «Вести».