Набиуллина: россияне сами решат, пользоваться ли им цифровым рублем

Россияне самостоятельно решат, пользоваться ли им цифровым рублем, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии», — отметила она в интервью Наиле Аскер-заде для ИС «Вести».
Набиуллина также указала на перспективность использования цифрового рубля в бизнесе и международных расчетах.
«Потенциал есть для международных платежей. Мы ведем с партнерами переговоры, консультации, как использовать», — добавила глава ЦБ.
Накануне Набиуллина также отметила, что Банк России в настоящее время не видит системных рисков для финансового рынка.