Агроном Тихонова сказала, какие работы рекомендуется сделать в саду в июле

В период нарастания зеленой массы и вызревания корнеплодов следует обязательно обработать свеклу и морковь от вредителей и болезней. Для отпугивания насекомых достаточно опрыскать грядки жидким мылом, а при прореживании моркови нужно сразу убирать вырванные растения, чтобы их запах не привлекал морковную муху.