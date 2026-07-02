Агроном Тихонова сказала, какие работы рекомендуется сделать в саду в июле

В июле садоводам и огородникам необходимо провести ряд важных работ на участках для обеспечения будущего урожая и защиты растений. Об этом ученый и агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова рассказала в интервью радио Sputnik.
На освободившиеся грядки после чеснока рекомендуется посеять репу, редьку, горох и салат. Также в этом месяце следует собирать первый урожай ранних томатов для повторного плодоношения и срезать укроп для заготовок с последующим подсевом новой зелени.
На фруктовых деревьях в виде груш и яблонь требуется удалить весь вертикальный молодой прирост путем простого выламывания побегов. Параллельно с этими процедурами необходимо собрать и обработать созревшую землянику.
В период нарастания зеленой массы и вызревания корнеплодов следует обязательно обработать свеклу и морковь от вредителей и болезней. Для отпугивания насекомых достаточно опрыскать грядки жидким мылом, а при прореживании моркови нужно сразу убирать вырванные растения, чтобы их запах не привлекал морковную муху.
Особое внимание требуется уделить огурцам, которые необходимо пасынковать в зависимости от способа их выращивания. Если плети расположены по земле, то прищипку боковых побегов следует проводить строго над пятым листом.
Ранее агроном Павел Лагута посоветовал дачникам бесплатный вариант мульчи для грядок.