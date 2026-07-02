Патологический альтруизм: почему человек раздает все до последней рубашки

Постоянное желание помогать другим, даже в ущерб собственному здоровью и благополучию, может быть признаком патологического альтруизма. Об этом в авторском канале рассказала врач Алена Парецкая. По ее словам, важно отличать искреннюю щедрость от поведения, которое становится разрушительным для самого человека.
По словам доктора, тревожными признаками могут быть невозможность сказать «нет», сильное чувство вины при отказе, зависимость самооценки от помощи окружающим и готовность жертвовать собственными базовыми потребностями ради других. При этом близкие нередко воспринимают такое поведение как обычную доброту.
Врач отмечает, что патологический альтруизм может быть связан с зависимым расстройством личности, тревожными расстройствами, биполярным расстройством в маниакальной фазе, а также последствиями деменции или черепно-мозговых травм. Для определения причины необходима профессиональная диагностика.
Помочь в такой ситуации может психотерапия, в частности когнитивно-поведенческая терапия. Она позволяет распознавать установки, вызывающие чувство вины, и учиться выстраивать личные границы, не отказываясь при этом от заботы о других.
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