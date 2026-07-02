Патологический альтруизм: почему человек раздает все до последней рубашки

Постоянное желание помогать другим, даже в ущерб собственному здоровью и благополучию, может быть признаком патологического альтруизма. Об этом в авторском канале рассказала врач Алена Парецкая. По ее словам, важно отличать искреннюю щедрость от поведения, которое становится разрушительным для самого человека.