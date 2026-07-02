30-летняя украинка может быть виновной во взрыве в Монако: куда она пропала

Появились подробности ЧП из Монако. Взрыв в доме, где пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев, могла устроить гражданка Украины. Известно, что она проживала в Германии. Как пишет французская газета Le Figaro, украинке 30 лет.
В статье отмечается, что женщина уже уехала из ФРГ. При этом точно не ясно, где она скрывается.
По версии газеты, женщина уехала в другую европейскую страну. Как уточняется, сразу после взрыва украинка направилась на юг Франции. Затем она скрылась в соседней стране, пишет газета.
Самодельное взрывное устройство в оставленном у двери рюкзаке сдетонировало вечером 29 июня в жилом доме на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла. Помимо украинского бизнесмена, пострадали его спутница и сын. Всех троих после взрыва госпитализировали.